تدخل قائد القوات.. الجيش الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن معارك باخموت

أعلن الجيش الأوكراني، إن الوضع في باخموت لا يزال تحت السيطرة، مع تواجد قائد القوات البرية الأوكرانية في المدينة علي الخطوط الأمامية.

وقالت القوات البرية الأوكرانية، في منشور على “فيسبوك”، إن الجنرال أولكسندر سيرسكي، “يتواجد باستمرار على خط المواجهة مع الوحدات التابعة له. وهم ينسقون مع قادتهم الإجراءات التي تمنع العدو من تحقيق خططه”.

وأضافت: “يواصل العدو محاولة اختراق دفاعاتنا حول المدينة ويرسل أفضل وحداته هناك”.

وقالت قناة “تلجرام” غير الرسمية لجنود اللواء 46 المنفصل الجوي الأوكراني، إن “الدفاع عن باخموت اعتمد على السيطرة على قرية إيفانيفسكي، على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب”.

وجاء في البيان أن “سقوط إيفانيفسكي سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل كبير في منطقة باخموت”.

وقالت إن خسارة قرية إيفانيفسكي ستؤدي أيضًا إلى “السيطرة المادية على الطريق المؤدي إلى تشاسيف يار”، وستسمح لهجوم مؤخرتنا وجناحنا من الجنوب.

وأضافت: “على الرغم من زيادة كثافة المدفعية والدعم الجوي لواجنيريت، إلا أنه من الملاحظ أن الروس لم يحققوا أي نجاح منذ عدة أيام”.