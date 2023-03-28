الوادي الجديد .. بحث تضرر أهالى قرية أسمنت من مصرف زراعى

أجرى المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد جولة تفقدية قام فيها بالمرور على قرية أسمنت، بناء على شكوى أحد المواطنين بالقرية، والذي يتضرر من المصرف الزراعى بالطريق الدائرى، ووجه رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة الصرف الزراعى بالداخلة لحل المشكلة على مستوى القرية والمدينة، وذلك حرصاً على حياة المواطنين والبحث عن كافة الحلول الممكنة من أجل القضاء على أية مسببات تلحق الضرر بالصحة العامة للمواطنين.

ويتضرر أهالى القرية من مصرف زراعى مكشوف موازى للكتل السكنية بالقرية ويمر عليه الطريق الدائرى للقرية ويتم تطهيره من وقت لآخر و يتبع وزارة الرى والموارد المائية وجرى حفره لتصريف المياه من المناطق الزراعية فى تلك المنطقة ومع زيادة منسوب الصرف يمتلئ المصرف بالمياه ويمثل خطرًا على حياة الأطفال، نظرا لعمقه نسبيا كما تتراكم فيه المخلفات وتجلب إليها الحشرات والبعوض بصفة مستمرة طوال شهور السنة.

وأورد المواطنون فى شكواهم لرئيس المركز مطالبهم بالتدخل لحل تلك المشكلة واتخاذ الإجراءات نحو تحويل مسار المصرف بعيدًا عن المناطق السكنية أو تغطية تلك الأجزاء لإنهاء المشكلة، حيث إن المسافة التى سيتم تحويل المسار إليها لا تتجاوز 375 متر طولى وسبق أن تم دراسة ذلك بمعرفة المهندسين المختصين، بجانب انتشار المخلفات فى المصرف والتى تسبب تراكم المياه وتغير لونها وانتشار الروائح الكريهة وكميات كبيرة من الحشرات والبعض الذى يعيش فى تلك البؤر التى تشبه المستنقعات الراكدة وهو ما يسبب الاذى لسكان المنطقة.