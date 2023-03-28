عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‏‎هاشتاج الأهلي جاهز للرد يجتاح تويتر.. والجمهور: يارب يا عالي انصر فريقنا الغالي

صدى البلد

دشن الآلاف من جماهير الأهلي هاشتاج #السبت_الاهلي_جاهز_للرد، تضامنا مع اقتراب مباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات في دورى أبطال أفريقيا.


وتصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت التعليقات كالآتي..

 

يوم السبت هي أكثر من كونها مباراة أطرافها معروفة

العبوا لتاريخ الأهلي اجعلو سماء القاهرة تتلون بالأحمر

لابد من الفوز بنتيجة تليق بجمهورك.


مع عودة الأمل من جديد في البطولة المحببة للمارد الأحمر وعودة العنصر الأساسي في اللعبة وهو الجمهور، لم يعد أمام اللاعبين أو الجهاز الفني إلا الفوز والنظر للبطولة وعودتها لمكانها الطبيعي.


يارب يا عالي 
انصر فريقنا الغالي


‏‎#السبت_الاهلي_جاهز_للرد
نسر الأهلي يحلق في سماء ستاد القاهرة يوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

عاجل..محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية.. وتأجيل اجتماع لجنة التخطيط

ترشيحاتنا

احترام المقدسات الدينية.. أول تعليق من السعودية على اقتحام الإسرائليين للمسجد الأقصى

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6.. مواجهة مرتقبة بين روبي ووفاء عامر

فرصة العمر.. خصم 70% على جميع فئات هيونداي توسان| تفاصيل

لوسي: بدلة الشغل زي بالطو الدكتور ومش خايفة أموت وأنا برقص

عملات جديدة.. مصر تتخلى عن الدولار الأمريكي في التجارة مع الهند وروسيا

تاريخ صلاحية على كل بيضة.. مقترح برلماني لاستمرار انخفاض الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفخت شفايفها.. صور تكشف عن عملية تجميل روبى

أكل من كل دولة.. أصل المقلوبة وطريقة عملها

قصير فوق الركبة.. إيمان العاصي تثير غضب الجمهور في رمضان

إكس لانس الحلقة 6 | محمد سعد يتلقي عرضا بالزواج من جارته اللبنانية .. وشيرين تترك المنزل

فيديو

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

مصير الثانوية العامة.. إصدار 20 قرارا رسميا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ