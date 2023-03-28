‏‎هاشتاج الأهلي جاهز للرد يجتاح تويتر.. والجمهور: يارب يا عالي انصر فريقنا الغالي

دشن الآلاف من جماهير الأهلي هاشتاج #السبت_الاهلي_جاهز_للرد، تضامنا مع اقتراب مباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات في دورى أبطال أفريقيا.



وتصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت التعليقات كالآتي..

يوم السبت هي أكثر من كونها مباراة أطرافها معروفة

العبوا لتاريخ الأهلي اجعلو سماء القاهرة تتلون بالأحمر

لابد من الفوز بنتيجة تليق بجمهورك.



مع عودة الأمل من جديد في البطولة المحببة للمارد الأحمر وعودة العنصر الأساسي في اللعبة وهو الجمهور، لم يعد أمام اللاعبين أو الجهاز الفني إلا الفوز والنظر للبطولة وعودتها لمكانها الطبيعي.



يارب يا عالي

انصر فريقنا الغالي



‏‎#السبت_الاهلي_جاهز_للرد

نسر الأهلي يحلق في سماء ستاد القاهرة يوم السبت