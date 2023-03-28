وزير الخارجية المجري يؤكد استمرار إمدادات النفط الخام والغاز الروسي إلى بلاده

أكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الثلاثاء، أن الإمدادات من النفط الخام والغاز الروسي ستستمر إلى المجر.

وقال زيجارتو، بعد محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بحسب وكالة "تاس": لاحظنا أن عمليات تسليم إمدادات النفط والغاز تتم في الموعد المحدد وبدون أي خلل. وأكد لنا ألكسندر نوفاك أنه على الرغم من العقوبات الدولية، فإن الجانب الروسي سيكون قادرًا على إجراء أعمال إصلاح على خط أنابيب الغاز ترك ستريم، وبالتالي فإن عمليات تسليم الغاز إلى المجر ستكون سلسة في الفترة القادمة.

كما بحث زيجارتو ونوفاك أيضًا مشروع بناء محطة الطاقة النووية Paks-2، قائلا إن "الجهود التحضيرية على قدم وساق، وبالنظر إلى الحاجة إلى قدرات جديدة لتوليد الطاقة النووية لضمان إمدادات طاقة موثوقة للمجر، فإن حكومتنا ستواصل الوقوف في طريق أي عقوبات ضد القطاع النووي الروسي".