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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 6.. ابن عم جابر يقدم كفنه وماجد المصري يتقرب من مهرة

صدى البلد

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار؛ بمعرفة ياسمين عبد العزيز بأن ماجد المصري هو من تكفل بمصاريف شقيقتها في المستشفى.

فيما رفضت مهرة تناول العشاء مع ماجد المصري؛ معللة ذلك بأنها مخطوبة لشخص آخر.


وافقت ياسمين عبد العزيز على عزومة ماجد المصري؛ فيما تواجد أحمد العوضي في بلده لإنهاء خلاف ابن عمه مع رزق.

وبالفعل قدم ابن عم جابر كفنه إلى رزق الذي وافق اخيرا بالصلح وانتهت الجلسة على إبعاده ثلاث سنوات عن القرية فيما سيبتعد جابر سنة.

وانتهت الحلقة بقيام ماجد المصري بإهداء ياسمين عبد العزيز، خاتم، حيث وافقت على الحصول عليه، في الوقت الذي ظهر فيه أحمد العوضي .


ضرب نار.. موعد المسلسل:

يذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة أون في الساعة 10 مساء .

 

ضرب نار.. أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

مسلسل ضرب نار ضرب نار ضرب نار الحلقة 6 ياسمين عبد العزيز

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