عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من كارثة نووية في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، إن العمل العسكري يتزايد حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وفي حديثه من دنيبرو في أوكرانيا، قبل زيارة محطة زابوريجيا النووية، قال جروسي، إن “الوضع لا يتحسن على الإطلاق”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال جروسي: “العمل العسكري مستمر. في الواقع، إنه آخذ في الازدياد. هناك أعداد متزايدة من القوات والمركبات العسكرية والمدفعية الثقيلة والمزيد من العمليات العسكرية حول المصنع”.

وأضاف أن “محطة زابوريجيا النووية كانت في حالة انقطاع متكرر للتيار الكهربائي”.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن زيارة المدير العام ستكون الثانية له إلى المحطة والأولى منذ أن أقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجودًا دائمًا في الموقع في سبتمبر من العام الماضي.

لتغيير مسار الحرب.. إجراء عسكري عاجل من أوكرانيا

إخفاء الحقيقة .. كارثة تعصف بـ أوكرانيا بسبب زيلينسكي

وقال جروسي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “أريد أن أرى الوضع بالنسبة لي، وأتحدث إلى الإدارة هناك، وهي الإدارة الروسية”.

حادث نووي له عواقب وخيمة

وقالت شركة “روساتوم” الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لمناقشة الوضع في المحطة مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال حروسي: “في غضون ساعات قليلة، أنا وفريقي، سنعبر خط المواجهة مرة أخرى، كما فعلنا العام الماضي. سأواصل مشاوراتي من أجل محاولة إقامة حماية حول المحطة وتجنيبنا جميعًا وقوع حادث نووي له عواقب وخيمة محتملة".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا أوكرانيا الطاقة النووية زابوريجيا محطة زابوريجيا النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

قرار عاجل من الجيش الأمريكي بشأن الحرب مع الصين

موضوعات متعلقة

لم تنته بعد.. إعلان صادم من بايدن بشأن أزمة البنوك

واشنطن في خطر.. فيديو لـ بايدن يثير قلق الأمريكيين

انخفاض الدولار وارتفاع اليورو.. مفاجأة بأسعار العملات وانحسار مخاوف الأزمة المصرفية

زلزال قوي يضرب الهند .. تفاصيل

وضعت دعامة للرقبة.. إصابة رئيسة البنك المركزي الأوروبي في حادث سير

مقطع فيديو يكشف عن إعطاء بايدن تعليمات مفصلة قبل خطابه| شاهد

بيان عاجل من بريطانيا بشأن النظام المصرفي بعد أزمات البنوك

برد وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

ترشيحاتنا

زيلينسكي على حدود روسيا.. زيارة غير متوقعة لرئيس أوكرانيا تثير الجدل

عضو هيئة كبار العلماء يدعو المسلمين للاقتداء بالنبى فى الإنفاق والعطاء

أحمد موسى: أمريكا ستعاني في الفترة المقبلة

اسكتلندا تهزم إسبانيا 2-0 في تصفيات يورو 2024

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

ارتفاع أسعار الذهب 1% والنفط لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العرقسوس|احذره فى هذه الحالة

تحية لأم الدنيا.. رائد إمارتي يلتقط فيديو لمصر من الفضاء

12 شهيدا.. الصور الحقيقية لأبطال الكتيبة 101

لن تصدق.. قطار يمر داخل مبنى سكني في الصين|شاهد

فيديو

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

مصير الثانوية العامة.. إصدار 20 قرارا رسميا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ