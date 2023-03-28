تحذيرات من كارثة نووية في أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، إن العمل العسكري يتزايد حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وفي حديثه من دنيبرو في أوكرانيا، قبل زيارة محطة زابوريجيا النووية، قال جروسي، إن “الوضع لا يتحسن على الإطلاق”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال جروسي: “العمل العسكري مستمر. في الواقع، إنه آخذ في الازدياد. هناك أعداد متزايدة من القوات والمركبات العسكرية والمدفعية الثقيلة والمزيد من العمليات العسكرية حول المصنع”.

وأضاف أن “محطة زابوريجيا النووية كانت في حالة انقطاع متكرر للتيار الكهربائي”.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن زيارة المدير العام ستكون الثانية له إلى المحطة والأولى منذ أن أقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجودًا دائمًا في الموقع في سبتمبر من العام الماضي.

وقال جروسي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “أريد أن أرى الوضع بالنسبة لي، وأتحدث إلى الإدارة هناك، وهي الإدارة الروسية”.

حادث نووي له عواقب وخيمة

وقالت شركة “روساتوم” الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لمناقشة الوضع في المحطة مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال حروسي: “في غضون ساعات قليلة، أنا وفريقي، سنعبر خط المواجهة مرة أخرى، كما فعلنا العام الماضي. سأواصل مشاوراتي من أجل محاولة إقامة حماية حول المحطة وتجنيبنا جميعًا وقوع حادث نووي له عواقب وخيمة محتملة".