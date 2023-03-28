حنين أحمد تحقق المركز الرابع في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

حققت الرباعة حنين أحمد المركز الرابع في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، والمقامة حاليًا بألبانيا، بمجموع 182 كجم في منافسات وزن تحت 59 كجم.

ونجحت حنين في رفع ثقل قدره 82 كجم في منافسات الخطف، وكذلك 100 كجم في منافسات النتر والكلين.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم 3 ميداليات متنوعة، بواقع فضيتين عن طريق حبيبة سعد في وزن 49 كجم وبرونزية من نصيب بسمة رمضان في وزن 40 كجم.

وضمت قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم للشباب 12 لاعبًا ولاعبة وهم: عبد الرحمن بخيت وزن 61 كجم، بسمة رمضان وزن 40 كجم، إياد الطنطاوي وزن 55 كجم، حبيبة سعد وزن 49 كجم، آية عبدالله وزن 55 كجم، حنين أحمد وزن 59 كجم، منه حامد وزن 64 كجم، جنى عبد الفتاح وزن 71 كجم، رحمة أحمد وزن 76 كجم، ريناد محمد وزن 76 كجم، شمس محمد وزن 81 كجم، بسملة خالد وزن 81 كجم.