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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان كريم الحلقة6.. مشاجرات بين أهل الحارة بسبب الفول

صدى البلد

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل رمضان كريم بظهور أحمد صيام وزوجته تحت تأثير المخدرات بعد أن أكلا الفول الذي قام أحد الأشخاص بوضع مادة مخدرة فيه.

ويذهب أحمد صيام لبيع الفول لأهل الحارة، وتنشب مشاجرات عديدة بينهم بسبب المادة المخدرة التي وضعت في الفول من بينهم كريم عفيفي الذي قام بربط والدة وزوجة وائل الفشني ويريد الانتقام منهما، وأيضا صبري فواز الذي تشاجر مع بيومي فؤاد دون سبب.

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله  المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.

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وأكدت  أن رمضان كريم مسلسل اجتماعي هادي، ووصفته بالعمل المسلسل وقالت:" المؤلف أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز أضافوا روح للمشاهد، واتمنى ان ينال إعجاب الجمهور فهناك الكثير من المفاجئات بالعمل، وهو مسلسل قريب من قلبي لاني احب اجواء شهر رمضان والزينة والإفطار والسحور.

الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم شهد اعتذار عدد من الأبطال المشاركين في الجزء الاول من المسلسل وأبرزهم روبي وريهام عبد الغفور ومحمد محمود وشريف سلامة وسهر الصايغ.

وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد، وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف من خلال شخصية ابنه شقيقة الفنان سيد رجب .

بيومي فؤاد مصطفى شعبان نجلاء بدر المخدرات سلوي عثمان الفنانة نجلاء بدر ماجد المصري

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