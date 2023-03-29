الولايات المتحدة والجزائر تؤكدان أهمية العلاقات الثنائية ومعالجة التحديات المشتركة

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والجزائر في معالجة مجموعة واسعة من التحديات المشتركة.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن شيرمان ووزير الخارجية الجزائري ناقشا الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في المنطقة بما في ذلك دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في دفع حل سياسي دائم وكريم لنزاع الصحراء الغربية.

وهنأت شيرمان وزير الخارجية الجزائري على توليه منصبه.