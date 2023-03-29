خبير: تأثيرات التغيرات المناخية تهدد الصحة العامة لسكان العالم

قال الدكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية، إن تغير المناخ نتجت عنه عواصف مدارية ورملية وترابية، وأعاصير، كما أن ارتفاع درجة الحرارة الأرض يؤدي إلى زيادة معدلات حرائق الغابات.

وأضاف، أن التغيرات المناخية هي عبارة عن خلل في النظام المناخي العالمي ويؤثر سلبا على جميع الكائنات الحية .

وتابع سيد صبري، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية: "إننا شهدنا موجات حرارة شديدة وموجات برد شديدة في نفس الفصل، وهطول أمطار زائدة بشكل كبير سواء في غير وقتها، أو أماكن سقوطها، ومن ثم بات هناك خلل متمثل في ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، الذي يؤدي إلى عدم الثبات في النظام المناخي".

وأكد "صبري"، أن المحاصيل الزراعية لها ظروف مناخية معينة تنبت فيها، ومع ارتفاع متوسط حرارة الأرض بالإضافة إلى نقص الموارد المائية المتوقعة، ينتج عنها نقص الإنتاجية في المحاصيل الزراعية، والذي بدوره يؤثر بشكل خطير على اقتصاديات الدول؛ منها بأن التغيرات المناخية لها تأثير خطير على الصحة العامة لسكان العالم، وتهدد الأمن الغذائي.

