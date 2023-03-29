580 طالبا من 42 مدرسة بالغربية يزورون جامعة سمنود التكنولوجية

تسعى جامعة سمنود التكنولوجية للتعريف بالمشروعات القومية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية ومد جسور التعاون بين الجامعة وبين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع التعليمي والصناعي لنشر ثقافة التعليم التكنولوجي وتغيير ثقافة المجتمع والصورة الذهنية حيال التعليم الفني والتكنولوجي وربط الجامعة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما فتحت أبوابها من أجل زيارة طلاب وطالبات المدارس الفنية والثانوية والتجارية والآزهرية بإقليم وسط الدلتا لمقر الجامعة والتعرف عليها مذ إنشائها حتى الآن وما تتضمنه كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة من إنشاءات ومعامل وورش وبرامج دراسية مختلفة وما تقدمه الجامعة لأبنائها للإرتقاء بهم على كافة المستويات العلمية والمهارية والسلوكية وتشكيل وجدانهم للوقوف على مستوى الأداء والإرتقاء بكافة عوامل العملية التعليمية.



وقال الدكتور منتصر رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة خصصت يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لزيارات طلاب المدارس الثانوية والمدارس الفنية حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب معرفتهم بالمشروعات القومية الكبرى و تخصصات التعليم التكنولوجي المختلفة واستراتيجيات التعليم والتعلم، ومشاهدة طلاب الجامعة أثناء المحاضرات والتمارين العملية بما يسمح لهم تكوين الأفكار المستقبلية للإلتحاق بهذا المسار التعليمي لما يوفره من تدريب وفرص عمل حقيقية عقب التخرج.



وأشار رئيس الجامعة إلي عدد الزيارات التي شهدتها جامعة سمنود خلال عامها الدراسي الأول يبلغ عدد 42 مدرسة لأكثر من 550 طالب وطالبة. وتم وذلك تحت إشراف الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمد رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبتنظيم إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

وأوضح الدكتور منتصر أن نظام التعليم التكنولوجي في الجامعة قائم علي الجدارات المكون من مجموعة من المعارف والسلوك والمهارات وهو مسار تعليمي جديد ومختلف عن المسار التقليدي. مشيراً إلي أن هذا النظام يشارك فيه الخبراء المختصين بالصناعة ورجال الأعمال من أجل تحديد مواصفات الخريج المطلوبة لسوق العمل.



يذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية واحدة من 6 جامعات تكنولوجية جديدة، أنشأت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الإجتماعية والاقتصادية للدولة. وتقدم الجامعة 3 برامج دراسية تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا التصنيع الغذائي- تكنولوجيا الملابس الجاهزة.

وتستهدف الجامعة تشجيع طلابها لتحقيق التميز والإبتكارية وريادة الأعمال والمشاركة الفعالة، وذلك وفق رؤية وزارة التعليم العالي بشأن تطوير نظم التعليم، والدور الإستراتيجي الهام الذي تلعبه حيال طلابها ومنسوبيها، تأكيداً لرؤية الدولة المصرية “2030” وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

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