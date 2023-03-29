السوشيال ميديا.. الأهلي يدرس ضم لاعب عجمان الإماراتي.. وبشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

فرج عامر لـ محمود الخطيب: سلامتك يا كابتن

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الدعاء بالشفاء العاجل من أجل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر في منشور له: “سلامتك ياكابتن”.

حققنا المطلوب.. روي فيتوريا يعلق على فوز مصر أمام مالاوي

علق روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، علي فوز المنتخب أمام مالاوي برباعية نظيفة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب فيتوريا في منشور له: “فخور باللاعبين وسعيد بهذا الانتصار الهام في رحلتنا، ننهي هذه المرحلة بالشعور بأننا حققنا المطلوب، شكرا لكل هذا الدعم”.

أم جابر.. أحمد العوضي: كان لي الشرف العمل مع العظيمة سهير المرشدي

نشر الفنان أحمد العوضي، صورًا من كواليس مسلسل “ضرب نار”، برفقه الفنانة سهير المرشدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق العوضي علي الصور، كاتبًا: “كان ليا الشرف اني اشتغل مع العظيمة سهير المرشدي أم جابر الحاجة صديقه”.

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو.. شاهد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تمسك نادي الزمالك باللاعب أحمد سيد زيزو وعدم رحيله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر بالزمالك: لن نفرط في أحمد زيزو في الموسم المقبل.. كيف نوافق على رحيله بعد تعديل عقده وإلغاء الشرط الجزائي.. راتبه هو الأعلى في الفريق”.

الأهلي يدرس ضم لاعب عجمان الإماراتي .. وكولر يقرر

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن دراسة النادي الأهلي لضم نجم عجمان الإماراتي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “وكيل لاعبين يعرض على الأهلي التعاقد مع فراس بلعربي صانع ألعاب نادي عجمان الإماراتي.. والإدارة تعرض اللاعب على كولر”.