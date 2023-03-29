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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعمق 1200 متر.. قطر للطاقة تستحوذ على حصص استكشافات نفطية بحرية بكندا

التنقيب البحري
التنقيب البحري

أعلنت شركة قطر للطاقة، عن توقيع اتفاقية مع شركة إكسون موبيل كندا، للاستحواذ على حصة من رخصتي استكشاف بحري قبالة شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، وذلك في إطار تعزيز استثماراتها في الخارج، من خلال الاستحواذ على حصص في مشروعات النفط والغاز حول العالم وتوقيع صفقات مع شركات الطاقة الكبرى.

 

وبموجب الاتفاقية، تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 28% في رخصة الاستكشاف إي إل 1167 (EL 1167)، إذ يستمر التحضير لأنشطة الاستكشاف في بئر "غيل"، وتقع المنطقتان البحريتان في مياه تتراوح أعماقها بين 100 و1200 متر، وتغطيان مساحة تتراوح بين 1420 و2400 كيلومتر مربع.

 

وبموجب صفقة الاستحواذ الجديدة، تحتفظ كل من إكسون موبيل كندا (المشغل) بحصة 50%، وشركة سينوفاس للطاقة بحصة 22%، فيما تمتلك قطر للطاقة حصة 40% في رخصة الاستكشاف إي إل 1162 (EL 1162)، في حين تحتفظ إكسون موبيل كندا (المشغل) بحصة الـ60% المتبقية، وكانت قطر للطاقة قد وقّعت في عام 2021، صفقة للاستحواذ على حصة 40% في أحد الاستكشافات البحرية الكبرى لشركة إكسون موبيل في كندا أيضا.

 

ومثّلت صفقة رخصة الاستكشاف أي إل 1162 أول مشروعات التنقيب البحري في كندا للشركة القطرية، وحصلت الاتفاقية على جميع الموافقات اللازمة من مجلس كندا نيوفاوندلاند ولابرادور للنفط البحري، وفق البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، وذلك وفق ما أعلنته الصحف القطرية.

 

وأعلن مجلس كندا نيوفاوندلاند ولابرادور للنفط البحري، فوز التحالف المكون من قطر للطاقة (بحصة تبلغ 30%)، وإكسون موبيل (المشغل بحصة تبلغ 70%)، بحقوق الاستكشاف في المنطقة 8، في ختام جولة عطاءات نيوفاوندلاند ولابرادور رقم NL22-CFB01.

 

وتوسّعت الشركة القطرية خلال السنوات الـ3 الماضية دوليًا، واستحوذت على حصص في مشروعات النفط والغاز حول العالم من خلال توقيع صفقات مع شركات الطاقة الكبرى، بما في ذلك إكسون موبيل وشل.

قطر كندا الطاقة البحرية الغاز

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