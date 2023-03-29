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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت توجه نداء عاجلا بشأن الأوضاع في المسجد الأقصي

الكويت - علم
الكويت - علم

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اقتحام عدد من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت الوزارة الكويتية في بيان لها اليوم الأربعاء ان استمرار هذه الممارسات غير القانونية يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


وجددت موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.

منظمات إسلامية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات الأقصى

اليمن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

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