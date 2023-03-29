الكويت توجه نداء عاجلا بشأن الأوضاع في المسجد الأقصي

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اقتحام عدد من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت الوزارة الكويتية في بيان لها اليوم الأربعاء ان استمرار هذه الممارسات غير القانونية يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وجددت موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.