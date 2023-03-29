مباريات لايف.. القبض على شخص يدير 11 موقعا لبث المحتوى المقرصن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، بإنشاء وتصميم وإدارة 11 موقعا إلكترونيا مختلف المحتوى.

وأفادت التحريات بأن المتهم يقوم من خلالها ببث المحتوى المقرصن “أخبار عامة – أخبار رياضية – مباريات حصرية – إضافةً إلى المحتوى المباشر للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية المشفرة” المملوكة لشركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المحلية والأجنبية، كما أنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم، وأنه يتخذ من مسكنه مقراً لإدارة وتشغيل تلك المواقع مُستخدماً أحدث أساليب التخفى الرقمى للهرب من الملاحقة الأمنية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 3 أجهزة "حاسب آلى" تستخدم لتصميم المواقع الإلكترونية – جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه" –محفظة إلكترنية تحتوى على معاملات مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت) وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وإرتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.