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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تنظم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية بعدد من الوزارات| فيديو

ورش عمل
ورش عمل

واصلت وزارة الداخلية تنظيم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية بعدد من الوزارات تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول والشائعات الهدامة».

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل «الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية»، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام، جهود الدولة المصرية في كل المجالات العسكرية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة.

وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي ورشة عمل شائعات الدولة المصرية التدخلات الخارجية الأمن القومي

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