أول تعليق من مستشار الإمارات على القرارات الرئاسية الجديدة

هنأ الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بمناسبة القرارات الرئاسية الأخيرة.

وكتب أنور قرقاش:"يطيب لي أن اتقدم إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة تعيينه الشيخ منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة، سائلاً الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد على طريق الفلاح خطاكم لما فيه خير الإمارات وشعبها".

واضاف مستشار دولة الإمارات :"كما أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ خالد بن محمد بن زايد بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي وإلى الشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد بتعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي، متمنين التوفيق والسداد لمواصلة العطاء في خدمة وطننا في ظل قيادته الرشيدة".

و أكد قرقاش في حسابه علي تويتر قائلا :"كلنا ثقة بحكمة ورؤية رئيس الدولة للمضي قدماً في مسيرة التنمية المباركة نحو المزيد من النهضة والازدهار، متطلعين إلى مستقبل مشرق تتعزز فيه رفعة وتطور وطننا وأن يبقى رمزاً للتقدم والريادة في مختلف المجالات. حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً".