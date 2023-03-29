بالجيل الجديد تستمر المسيرة .. بن راشد يعلق على مراسيم رئيس الإمارات

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، الشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد والشيخ منصور بن زايد والشيخ خالد بن زايد بعد قرارات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد بتعيينهم بمناصب جديدة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة علي “تويتر”: “أبارك لأخي الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة رئيس الدولة .. بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة .. وتعلو الراية .. ويترسخ المجد .. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها وازدهارها”.

وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً أميرياً أخر بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد.

وجاء في القرار بحسب وساءل الإعلام الإماراتية "أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".