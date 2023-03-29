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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الجنيه فقد 20% من قيمته من شهر يناير حتى الآن

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، وما يُثار عن القيمة المتوقعة لرفع سعر الفائدة؛ في خضم الوضع الاقتصادي الدولي الحالي.

 

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجميع ينتظر غدًا ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي، غدًا؛ حيث أنه لا يملك أحدًا أي معلومة في هذا الشأن.

وتابع موسى، أن كل الخبراء يتوقعون رفع البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن جميع المواقع الإعلامية المحلية أو العربية أو الدولية؛ إلا وتعمل على نشر أخبار اقتصادية مكثفة عن مصر؛ بهدف عمل حالة ضغوط عليها.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن التوقعات الاقتصادية تُشير إلى رفع نحو 200 أو 300 نقطة أساس، غدًا، كما توقع البعض تعويم الجنيه أمام الدولار؛ وهي جميعها توقعات وتكهنات؛ وليس لها أي علاقة بالبيانات الرسمية من البنك المركزي.

وأكد أحمد موسى،  أن ارتفاع الأسعار يعني زيادة نسب التضخم، مؤكدًا أن الجنيه المصري فقد 20% من قيمته من شهر يناير حتى الآن؛ ومصر واجهت أكبر تضخم خلال الشهر الماضي. 

 

الوضع الاقتصادي لجنة السياسات النقدية صدى البلد الجنيه الدولار

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