260 خيمة اقتلعتها الرياح.. عواصف شديدة تضرب سوريا |شاهد

أعلن الدفاع المدني السوري عبر عدة فيديوهات نشرها علي حسابه الرسمي بتويتر، بحلول عاصفة شديدة ضربت مئات المخيمات في سوريا.

وجاء في التغريدة: "عاصفة جديدة تعمق جرح السوريين بمناطق شمال غربي سوريا، وأكثر من 260 خيمة اقتلعتها الرياح ضمن 13 مخيماً استجابت لهم فرقنا اليوم الأربعاء 29 . الفيديو من مخيمات الزوف غربي إدلب".

أفاد المرصد السوري في نبأ عاجل مقتل 3 عناصر من حزب الله بينهم قيادي بانفجار لغم بريف حمص الشرقي، منذ لحظات.

واضاف المرصد السوري أن قيادي في حزب الله بين قتلى القصف الأميركي في دير الزور.

وفي سياق آخر تستضيف العاصمة الروسية موسكو الاثنين المقبل اجتماعا رباعيا على مستوى نواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة.

ووفق مصدر سوري مطلع والذي نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: إن "نواب وزراء الخارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين الموافق الثالث من أبريل المقبل".