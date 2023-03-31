طبيب يكشف طرق استخدام علاج الحساسية والربو وقت الصيام

يتساءل مرضى الحساسية الصدرية عن إمكانية الصوم من عدمه في رمضان بسبب حالاتهم الصحية، ويتخوفون من فوت فرض الصوم ومن ناحية أخرى تأثرهم بالصوم هل خطر عليهم ام لا؟

وأجاب الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية الطب قصر العيني، عن تلك الأسئلة التي تدور في أذهان مرضى الحساسية الصدرية والربو.

وقال الدكتور أيمن سالم، إن كل حالة تختلف عن الأخرى، فهناك حالات خفيفة يمكنها الصوم، وهناك حالات قد تتأثر من شدة الصوم ويحدث تدهور للحالة، ولذلك يجب متابعة الطبيب المختص من قبل شهر رمضان بفترة والانتظام على العلاج الدوائي والبخاخات في موعدها حسب تعليمات الطبيب.



وأكد الدكتور أيمن سالم، أن مرضى الربو يتأثر الجهاز التنفسي لديهم أثناء الصوم، ولكن عند ارتفاع درجة الحرارة يتأثر بشكل أكبر، ويجب المتابعة عند الطبيب المختص حتى يتم الوقوف على الحالة ويحدد الطبيب الصوم من عدمه بعد الإطلاع على تفاصيل الحالة كاملة.

وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن الإنسان الطبيعي الذي لا يعاني من أمراض، قد يتحمل الصيام ولكنه سيشعر بالتأثير التراكمي للصيام أيضًا؛ ولكنه مفيد للصحة؛ والتأثير يكون في شكل إرهاق وتعب، وعدم القدرة على القيام بمجهود.

وشدد أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، على أن الصوم يؤثر على الجهاز التنفسي خاصة لدى مريض الربو، لأن المريض الصائم يُحرم من المياه لفترة طويلة؛ وبالتالي تتعرض أجهزة الجسم إلى الجفاف، وكذلك الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي التي تتأثر بالجفاف وتستفز الأعصاب الموجودة بها.

ونوه الدكتور أيمن سالم، بأن بعض الحالات الخفيفة المصابة بحساسية الصدر قد تتحمّل شدة الصيام لفترات مختلفة، بينما الحالات المتوسطة والشديدة قد يحدث لها تدهور في حالتها الصحية؛ ويجب على تلك الحالات الالتزام بالعلاج الدوائي والبخاخات، ورغم ذلك قد تشتد الحالة لفترة أيام أو أسابيع.

ونصح الدكتور أيمن سالم، مريض حساسية الشعب الهوائية المزمنة، بالالتزام بالعلاج الدوائي والبخاخات في مواعيدها، منوها في ذات السياق، بأن صيام مريض الحساسية الصدرية، قد يلاحظ إصابته بتدهور صحي يتمثل في شكل تزايد نوبات حادة من ضيق تنفس شديد ويمكن أن تستمر لفترة ساعات، وقد تصل إلى أزمة ربوية حادة مما يحتاج معه المريض إلى أكسجين وجلسة استنشاق موسعة للشعب الهوائية، ويجب هنا خاصة إذا تدهورت الحالة التوقف عن الصيام.