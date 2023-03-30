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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان : بوتين يزور تركيا الشهر المقبل

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا، في 27 أبريل لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، والذي شيدته شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية.

وأضاف أردوغان في تصريحات بثتها قناة "إيه.تي.في" الخاصة: "ربما يكون هناك احتمال أن يأتي السيد بوتين، في 27 أبريل، أو ربما نجري اتصالًا بحفل التدشين عبر الإنترنت ونتخذ الخطوة الأولى في (محطة) أكويو".

وأعلن أردوغان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن تركيا ستحمّل أول وحدة للطاقة في محطة أكويو النووية بأول وقود نووي، وستمنحها رسميًا وضع منشأة نووية في 27 أبريل.

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ونفى الكرملين، يوم الإثنين، تقارير تركية عن أن بوتين يعتزم زيارة البلاد.

وقال الكرملين، يوم السبت، إن بوتين وأردوغان ناقشا خلال اتصال هاتفي التنفيذ الناجح لمشاريع إستراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة، من بينها تشييد محطة أكويو للطاقة النووية.

وسيسمح المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، وقدرته 4800 ميجاوات، ويتضمن بناء 4 مفاعلات في مدينة أكويو المطلة على البحر المتوسط، بانضمام تركيا إلى الدول القليلة التي تمتلك طاقة نووية مدنية.

وأعلنت أنقرة، في وقت سابق، عن خطط لإطلاق أول مفاعل في أكويو في العام 2023.

وفي وقت سابق من الشهر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين بسبب تهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مما أثار غضب الكرملين، لكن أنقرة ليست طرفًا في نظام روما الأساس الذي أنشأ المحكمة.

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