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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نماذج مشرفة .. القصة الكاملة لـ رد مسعفين مبلغا ماليا كبيرا لصاحبه

مسعفين بأسوان يردون
مسعفين بأسوان يردون مبلغ مالى كبير لصاحبة

نماذج مشرفة تستحق منا كل الإحترام وتقدير بأعمالهم التى ستظل خالدة فى الذاكرة أمد الدهر

وفي هذا الإطار نعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل القصة الكاملة لهذه النماذج والمتمثلة فى مجموعة من الشباب الأسوانى، والذين يعملون كمسعفين لإنقاذ الأرواح.

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نماذج مشرفة 

واليوم نقدم نموذج آخر لرسالتهم السامية من خلال قيامهم بإعادة مبلغ مالى كبير لصاحبة بعد تعرضه لحادث بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، ليجسدوا رسالة إنسانية نفتخر بها،وهى رد الأمانة لأهلها. 

وقال أشرف عبد ربه أحد المسعفين الذين عثروا على المبلغ المالي إنهم تلقوا بلاغاً بوجود حادث على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان وتحديداً بالكيلو 90، وقد جالنا البلاغ من آمين شرطة، ويفيد بإنقلاب سيارة نقل ، وأسفر الحادث عن إصابة شخص.

وأشار بأنهم فور وصولهم إلى موقع الحادث قاموا بسؤال المصاب هل يوجد داخل السيارة أشياء هامة؟

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تسليم الأمانة 

ليجيب بأنه يوجد جوال به مبلغ مالي كبير، وبالفعل قمنا بأخده حيث أنهم دخلوا بالجوال إلى المستشفي حتى استفاق المصاب، وقاموا بتسلم المبلغ المالي لنقطة شرطة المستشفي بمحضر رسمي. 

وأوضح أن المصاب هو سائق السيارة، وكان يقوم بنقل خضار، والمبلغ المالي الذي عثروا عليه كان خاص بـ التجار وليست أموال السائق حيث أن ذلك المواقف دائما ما يتكرر معهم، ولكن كانت مبالغ مالية أقل، وأن متعلقات المصاب هي أمانة، وتكون من أهم اهتمامنا ، لذلك نكون حريصين علي الحفاظ عليها وتسليمها لأصحابها. 

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