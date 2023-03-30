إيطالي الجنسية .. شوبير يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن جنسية المدير الفني الجديد للزمالك، المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة خلال مؤتمر صحفي لمجلس إدارة الأبيض.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورتس وان، إن الزمالك كان يفاوض المدرب الألماني فرانك فودة، ولكن قيمة التعاقد معه كانت ضحمة بعد طلبه 120 ألف يورو في الشهر فتم استبعاده.

وتابع: الآن يتم اتمام المفاوضات مع المدرب والتر ماتزاري صاحب الجنسية الإيطالية، بعقد قيمته 75 ألف دولار في الشهر.

وأكمل شوبير: يسعى الزمالك للإعلان عن المدير الفني ومعاونيه بالكامل في مؤتمر صحفي يوم الجمعة المقبل .