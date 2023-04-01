تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل البانية من صدور الفراخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق البانية المقرمش .



مقادير عمل البانية من صدور الفراخ



كيلو من البانية "صدور الفراخ.

بالإضافة إلى القليل من الملح.

وأيضا القليل من الفلفل الأسود.

ونصف كوب من اللبن

وأيضا 2 كوب من البقسماط.

بالإضافة إلى كوب من الدقيق.

وأيضا 2 بيضة.

ملعقة من البابريكا.

وأيضا ملعقة من الثوم البودرة

بالإضافة إلى ملعقة من البصل البودرة.



طريقة عمل البانية من صدور الفراخ



يجب أولا قبل تحمير البانية، تتبيل صدور الفراخ البانية، وذلك من خلال غسل الفراخ بانية جيدًا بالملح والدقيق، ثم تصفيته، ووضع عليه الملح وأيضا البهارات، والفلفل الأسود، وكذلك البابريكا، والثوم والبصل البودر.

ونتركه في التتبيلة لمدة 30 على الأقل، ثم اتباع الخطوات التالية:

- وضع شريحة من البانية في الدقيق ثم في البيض وبعد ذلك في البقسماط، مع تكرار هذه الطريقة مع كل شريحة من البانية.

- يوضع البانية قبل القلي لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة.

- يتم وضع شرائح البانية في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبي.

- وضع البانية على ورق مناديل المطبخ حتى يصفى من الزيت.

تقدم بجانب أمام المكرونة بالصلصة أو بجانب البطاطس المحمرة أو بجانب المكرونة بالبشاميل، ويمكن تقديمها بجانب صينية الرقاق باللحمة.