القومي للبحوث: 11 مشروب مفيد للجسم في رمضان .. احرصوا عليها

أكدت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، أن إختيار الطعام الصحي والشراب المناسب فى رمضان، من أهم الأشياء التي ستعود علينا بالنفع وتمنحنا الطاقة الكافية التي ستعين أجسامنا على الصوم في اليوم التالي.



وكشفت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، عن أهم المشروبات المفيدة في رمضان مؤكدةً أن أولها الماء.



وقالت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث : الماء هو ملك المشروبات، حيث يمنح الترطيب للجسم، ويساعد على الهضم، ويعمل على تعويض الجسم بالسوائل التي فقدها أثناء الصيام عن طريق العرق والتبول.

وعن أفضل وقت لشرب الماء في رمضان.. قالت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث : لكي يستفيد الجسم من شرب الماء في رمضان، يجب أن تكون الكمية المستهلكة منه موزعة على الفترة الفاصلة بين وجبتي الإفطار والسحور، لأن تناوله بعد الطعام مباشرة يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ، وقد يعيق الجسم عنإمتصاص العناصر الغذائية المتوفرة بالأطعمة.



أما عن الكمية الموصى بها من الماء في رمضان ، فقد قالت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث : الكمية المطلوبة تتوقف على النوع والعمر ، فمثلا النساء: تحتاج إلى حوالى8 أكواب يوميًا، أي ما يعادل لترين ، وفي حالة الحمل والرضاعة، تزداد الكمية إلى 9 أو 11 كوبًا. الرجال: 12 كوبًا يوميًا، ما يعادل 3 لتر، بينما يحتاج الأطفال والمراهقون: من 6 إلى 8 أكواب يوميًا.



أما عن ثاني المشروبات المفيدة في رمضان ، فقد أوضحت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث أنه “الحليب والتمر” ، حيث قالت : نستهل وجبة الإفطار بتناول منقوع التمر بالحليب الذي يعطينا الطاقة ويحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم، والذي عادة ما ينخفض خلال ساعات الصيام. مع الأخذ فى الإعتبار تناوله بحذر لمرضى السكرى.



كما أشارت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إلى أهمية مشروب الخروب

، مؤكدةً أنه من المشروبات المثالية على مائدة الإفطار فى رمضان، فهو مرطب في الصيف ومجدد للنشاط ومقوي للمعدة ومدر للبول وينشط من إفراز المرارة ويهدئ من الحركة الزائدة للأمعاءلهذا فهو مفيد في علاج القولون العصبي ، وأيضاً يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم وتنقيه من السموم.



وأكدت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، أيضا على أهمية مشروب قمر الدين (مشروب المشمش) ، مشيرةً إلى أنه من أشهر العصائر التي إرتبط إسمها بشهر الصيام، ولكن يجبتناوله بحرص وإعتدال بالنسبة لمرضى السكرى والكلى بشكل خاص.وترجع فائدته إلى إحتواءه على المعادن مثل: البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والزنك، كما يحتوي المشمش على مادة الريتينول، وهي مادة سهلة الإمتصاص في الجسم وتعزز من عملية الهضم.تساعد ثمار المشمش التي يصنع منها مشروب قمر الدين على وقاية البشرة من الأمراض الجلدية وبثور الشباب،‏ لما تحتويه من فيتامين "أ" الذي يتميز بمفعول مقاوم للتجاعيد وإنكماش الجلد‏،وهو من أفضل الأغذية لصحة الشعر والعينين والبشرة، كما يقلل من مستويات الكوليستيرول في الدم، ويحمي من أمراض القلب والشرايين.



وقالت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث : أن الكركديه أيضا يعتبر من أفضل المشروبات لمتبعى الأنظمة الغذائية ، لأنه قليل فى السعرات الحرارية وغنى بفيتامين ج الذى يساعد على تقوية المناعة ونضارة البشرة.

وأضافت : أوضحت الدراسات أن الكركديه جيد فى علاج الإسهال وتطهير المعدة، كما يستطيع أيضاً خفض ضغط الدم المرتفع. ولهذا يجب تناوله بحذر فىمرضى ضغط الدم المنخفضومرضى الكلى.



ولفتت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إلى أهمية مشروب التمر الهندي، مؤكدةً أنه يعالج إضطرابات المعدة فهو يعمل علىإزالة الحموضة الزائدة من الجسم ومفيد فى حالات الإمساك والإضطرابات المعوية، لإحتوائه على مجموعة من الأحماض والمعادن المفيدة، كما أنه يطهر الجسم من الجراثيم، حيث أنه يحتوي على عدد من المضادات الحيوية. يمكن إستخدام التمر هندي في حالات إرتفاع ضغط الدم والقئ والغثيان والصداع، فضلاً عن دوره في ترطيب الحلق وعلاج الدوسنتاريا والبرد ونقص الشهية. ويتم تجهيز عصير التمر هندي عن طريق نقعه في الماء البارد لعدة ساعات أو في الماء المغلي لمدة بسيطة، ويمكن إضافة بعض أوراق الكركديه، ثم يترك حتى يستقر ثم يصفى، ويضاف إليه السكر.



كما أوضحت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، أن مشروب السوبيا من المشروبات المفيدة جدا في رمضان



وقالت : تصنع السوبيا من الشعير وتمتاز بأنها مشروب مفيد جداً لحصوات الكلى والمرارة ولها قيمة غذائية عالية، لاحتوائها على الألياف الذائبة التي لها القدرة على تقليل نسبة الكوليستيرول. وهى من المشروبات الرمضانية التى تناسب الأطفال والذين يعانون من النحافة، لأنه غنى بالسعرات الحرارية لإحتوائه على اللبن والنشا والسكر وجوز الهند.



كما أوضحت أن الدوم من المشروبات المفيدة لأنه يضبط نسبة الكوليسترول فى الدم ويعمل على إنخفاض ضغط الدم المرتفع وكذلك فهو قليل السعرات الحرارية .

وأضافت العرقسوس أيضا ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻷ‌ﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻠﺴﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﺎﺭﺑﻦ ﺃﻭﻛﺴﺎﻟﻮﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ إﻟﺘﺌﺎﻡ ﻗﺮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻭﺍﻷ‌ﻣﻌﺎﺀ، ولهذا فهو مناسب لمرضى قرحة المعدة، كما يساعد على تقليل أعراض الحموضة وحرقان المعدة وكذلك فهو فاتح للشهية ، وهو أيضا مضاد للإكتئاب حيث يثبط من عمل ﺍﻟﻤﻮﻧﻮ ﺁﻣﻴﻦ ﺃﻭﻛﺴﻴﺪﻳﺰ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﻛﺘﺌﺎب ، و مفيد في علاج أمراض الجهاز التنفسي، كإلتهابات الحلق واللوزتين والنزلات الشعبية والبرد. مفيد للمفاصل والعظام والأسنان، لإحتوائه على نسب عالية من الماغنسيوم. قد يكون مفيداً في علاج القرح الجلدية وقرح اللثة. ولكن لاينصح به لمن يعانون من إرتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام نبضات القلب أو أثناء الحمل والرضاعة، لأن الإفراط في إستخدامه يؤدي إلى إحتباس الصوديوم والبوتاسيوم مع الدم، ويعطي إحساس بالكسل والإجهاد.



وأكدت أن عصير الليمون بالنعناع ، من المشروبات المفيدة جداً لأنه غني بفيتامين "ج" وبالألياف، كما أنه يمنح الانتعاش والطاقة بعد يوم صيام طويل ، وكذلك مخفوق الموز بالحليب حيث ان الموز غني بالبوتاسيوم وبالألياف وفيتامين "ج" و"ب"6" .تناول هذا الخليط اللذيذ خلال وجبة الإفطار، سيمنح الصائم طاقة كبيرة ويساعد على تحمل الصيام في اليوم التالي.

