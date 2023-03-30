4 أبريل.. فلكلور وتراث اليمن في أولى الليالي العربية الرمضانية بالمسرح الصغير

تنطلق الليالى العربية والاسلامية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر رمضان المعظم فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 4 أبريل على المسرح الصغير.

فرقة المركز الثقافي اليمني بالقاهرة

حيث تقدم فرقة المركز الثقافي اليمني بالقاهرة نماذج من التراث الفنى المحلى ويشمل رقصات شعبية متنوعة من مناطق مختلفة وموسيقى واعمال غنائية فلكلورية فردية وجماعية .

يذكر ان فرقة المركز الثقافى اليمنى تضم 18 فنانًا وفنانة من الجالية المقيمين فى مصر ، شاركت فى العديد من المناسبات الدولية منها معرض اكسبو دبي 2021 بالامارات العربية المتحدة ، مهرجان الطبول العالمي وغيرها.