برلماني: ذكرى العاشر من رمضان لحظة فارقة في تاريخ الوطن

أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى نصر أكتوبر 1973، العاشر من رمضان ستظل رمزاً للقيم الخالدة للأمة المصرية وامتلاكها أسباب القوة والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى آفاق المستقبل.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية له اليوم إن مصر وهى تمر بهذه الذكرى الغالية، تعيش في الواقع أيام طيبة وانتصارات كبرى في البناء والتنمية والعمران والصناعة والزراعة والبنية التحتية ومشاريع التصنيع والكباري والأنفاق والمدن الجديدة في كل ربوع مصر. فنصر العاشر من رمضان، يقابله اليوم، إنجازات واضحة في التنمية والبناء وتشييد الجمهورية الجديدة، يستكملها الرئيس السيسي.

وواصل النائب خالد مصطفى إن النصر الغالي الذي حققه أبطال مصر وشهداؤها الأبرار في حرب أكتوبر 1973، العاشر من رمضان، لم يكن فقط نصرا عسكريا عظيما لم يسبق مثله في التاريخ، ولكنها لحظة فارقة في التاريخ الإنساني كله، توحدت فيها الكلمة المصرية والعربية للتصدي للاحتلال الاسرائيلي واسترداد سيناء الغالية.

وقدم النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ ، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ. قائلا: إنه يهل على مصر وهى بلد قوية رائدة تتجاوز كل التحديات وتعبر كل المشاكل بعزيمة صلبة.

واختتم بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لرجالات وابطال القوات المسلحة المصرية اليوم وعلى مر التاريخ، وتهنئة القيادة السياسة المصرية بذكرى هذه الملحمة الوطنية، التى تنبض فى وجدان كل مصرى، ونستلهم منها جميعا قيم التضحية والفداء والعمل بكل تجرد من أجل الوطن. مشيرا إلى أن نصر العاشر من رمضان سيظل محفورا بداخل ملايين المصريين يجسد لحظة هائلة في تاريخ الوطن.