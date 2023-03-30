مرتضى منصور يعلن العودة لمباشرة عمله في الزمالك قبل المؤتمر الصحفي الحاسم

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التوجه لمقر النادي في التاسعة مساء اليوم لمباشرة مهام عمله والقيام بجولة بين أعضاء النادي.

وسيتم السماح للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة والصحفيين بالتواجد في مقر النادي بصورة طبيعة للاستفسار من رئيس النادي عن كافة الأمور.

ومن المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في العاشرة مساء غدا الجمعة بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وملف المدير الفني الجديد لفريق الكرة.

الزمالك والمريخ السوداني

وعقد عصر اليوم الخميس، الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمريخ السوداني، المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.

وفي المقابل يرتدي فريق المريخ السوداني زيه التقليدي باللون الأحمر " القميص الأحمر والشورت الأحمر"، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأسود.

وحضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من: أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة بالنادي، بجانب طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء، وممثلي المريخ السوداني.