تامر أمين : عمرو أديب كسر قواعد العمل الإعلامي بصوته العالي

قال الإعلامي تامر أمين، إن الإعلامي عمرو أديب، في المرتبة الأولى في برامج التوك شو، مضيفًا:" أهم عنصر في شغل الإعلام، هو الرزق، قبل المهنية والقبول والاحترام".

وأضاف تامر أمين خلال حواره، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "النهار والمحور"،:"عمرو أديب عنده مدرسة متفردة.. ربنا صارف له النجاح، وعنده مدرسة متفردة، وهي مدرسة اللا قواعد.. فهناك بعض القواعد التي تحكمنا في العمل المهني والإعلامي.. عمرو مكسرها.. مثل الطريقة والصوت العالي طوال الوقت، والمصطلحات".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.