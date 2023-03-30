الهرشة السابعة الحلقة 8.. زواج حنان سليمان وخلاف آدم ونادين بسبب الغيرة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الهرشة السابعة التي أطلق عليها المخرج عنوان "صمت"، موافقة آدم على زواج والدته فيفي "حنان سليمان" من الفنان عماد رشاد الذي يلعب شخصية دكتور تجميل.



في الوقت نفسه وقع خلاف كبير بين نادين وآدم بعدما علمت بالصدفة قصة زواج والدته، واتهمها بأنها شخص يحكم على الآخرين ولذلك لايخبرونها بأي شيء ما تسبب في حزنها بشكل كبير.



في الوقت نفسه مازال شريف "علي قاسم"، في مرحلة استيعاب أنه أب لفتاة تبلغ من العمر ١٦ عاما، وتعيش مع والدتها في دبي وعرف الكثير عنها من خلال مراسلات بينهما عبد الانترنت، ولم يبلغ أحد بأزمته.

يشعر آدم بالتقارب مع مهندسة الديكور التي تعمل معه في مشروعه الجديد، في الوقت الذي تعتقد فيه نادين بحقيقة شعوره، وبعد حضورها حفل زفاف والدته واجهته بأفكارها وحاول الإنكار لكنها لم تقتنع.

مسلسل الهرشة السابعة

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.