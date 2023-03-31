محافظ شمال سيناء يكرم موظفين بالمكتب الفنى لتفانيهم في العمل





كرم اللواء د.محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، كل من وائل يوسف و إيمان كمال الدين من العاملين بالمكتب الفنى للمحافظ، وذلك تقديرًا لجهدهم وإخلاصهم وتفانيهم فى العمل وحسن تعاملهم مع المواطنين، وذلك في حضور أ.عبدالموجود عبدالرحيم، مدير عام المكتب الفنى للمحافظ .

و قدم المحافظ الشكر لهما على جهودهما المبذولة في العمل، مطالبًا كلاهما ببذل المزيد من الجهد، ومتمنيًا لهما دوام التوفيق .

حسن تعاونهم:



بدوره اثني مدير عام المكتب الفنى على المكرمين فى تفانيهم فى العمل وإنكارهم للذات وحسن تعاونهم مع زملائهم فى العمل وتعاملهم مع المواطنين.

وقد حصل وائل يوسف حصل على المركز الأول فى أكثر من دورة تدريبية حضرها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ممثلًا لمحافظة شمال سيناء.