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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يكرم موظفين بالمكتب الفنى لتفانيهم في العمل

تكريم موظفين بسيناء
تكريم موظفين بسيناء لتفانيهم في العمل


 

كرم اللواء د.محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،  كل من وائل يوسف و إيمان كمال الدين من العاملين بالمكتب الفنى للمحافظ، وذلك تقديرًا لجهدهم وإخلاصهم وتفانيهم فى العمل وحسن تعاملهم مع المواطنين، وذلك في حضور أ.عبدالموجود عبدالرحيم، مدير عام المكتب الفنى للمحافظ .
و قدم  المحافظ الشكر لهما على جهودهما المبذولة في العمل، مطالبًا كلاهما ببذل المزيد من الجهد، ومتمنيًا لهما دوام التوفيق . 

 

حسن تعاونهم:


بدوره اثني مدير عام المكتب الفنى على المكرمين فى تفانيهم فى العمل وإنكارهم للذات وحسن تعاونهم مع زملائهم فى العمل وتعاملهم مع المواطنين. 
وقد حصل وائل يوسف حصل على المركز الأول فى أكثر من دورة تدريبية حضرها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ممثلًا لمحافظة شمال سيناء.

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