أبو العينين: مليون سلامة للكابتن محمود الخطيب.. وتمنياتنا للأهلي بالفوز غدًا

بعث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بحالص الأمنيات بالسلامة وتمام الشفاء، للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال أبو العينين عبر صفحته الرسمية: "مليون سلامة للأخ والصديق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة الكرة المصرية الذي استطاع أن يحفر اسمه في قلوب عشاق الكرة عبر تاريخها، ندعو الله في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية".

وتابع وكيل مجلس النواب: "وتمنياتنا القلبية للنادي الأهلي بالفوز غدًا على الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".