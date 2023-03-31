بيان عاجل من نانسي بيلوسي بشأن قرار اتهام ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إن الاتهام الموجه للرئيس السابق دونالد ترامب بعد تحقيق بشأن دفعه أموالا لإسكات ممثلة إباحية، سيتيح له حق المحاكمة لإثبات براءته.

وأضافت بيلوسي في بيان لها: "نأمل أن يحترم الرئيس السابق بشكل سلمي النظام الذي يمنحه حق الحصول على محاكمة لإثبات براءته".

ووصف ترامب قرار اتهامه بأنه "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات"، منددًا بما أسماها "ملاحقة سياسية ستأتي بنتائج عكسية على بايدن".

لا أحد فوق القانون

من جانبه، صرّح محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، الخميس، أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب يظهر أن "لا أحد فوق القانون".

وقال كلارك بروستر إن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفا: "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان"، بحسب ما نقلت عنه "فرانس برس".

استهداف انتهازي

انتقد إريك نجل دونالد ترامب الادّعاء العام بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام للرئيس الجمهوري السابق، واصفًا القضيّة بأنّها "ذات دوافع سياسيّة".

وقال إريك، الابن الثاني لترامب، على تويتر: "هذا سوء تصرّف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث.. إنه استهداف انتهازيّ لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابيّة".

وكانت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك قد صوّتت، الخميس، على توجيه الاتّهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت دانيالز قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكيّة عدّة، الخميس.

وقد يُصبح الجمهوري، البالغ 76 عامًا، أوّل رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب "جناية"، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى دونالد ترامب إلى خوضها في 2024.