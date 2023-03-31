3 أجزاء بالجسم تشير للإصابة بـ مرض الكبد الدهني.. احذر

مرض الكبد الدهني هو حالة تتطور بسبب تراكم الدهون في الكبد، تشمل عوامل الخطر الرئيسية السمنة ومرض السكري من النوع 2 والإفراط في استهلاك الكحول، غالبًا ما يوصف تليف الكبد بأنه مرض الكبد الدهني في المرحلة النهائية، في هذه المرحلة لا يمكن للعضو أن يعمل بشكل صحيح، حيث يتم استبدال أنسجة الكبد السليمة تدريجيًا بنسيج ندبي، لا يمكن عكس هذه العملية.

عندما يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، قد تشعر بألم في البطن والرقبة والكتفين، مع تدهور حالة الكبد ، يمكن أن يزداد مستوى الألم لديك، يمكن أن يحدث هذا الألم بسبب الأمراض التي تؤدي إلى تليف الكبد إلى جانب الألم المزعج، يقول معظم الأشخاص الذين يعانون منه إن آلامهم مزمنة وطويلة الأمد.

يعاني معظم المصابين بتليف الكبد من هذا الألم في الجزء الأيمن العلوي من البطن - تحت الأضلاع، قد يشكو مرضى تليف الكبد أيضًا من آلام في الظهر والمفاصل.

يمكن أن يسبب تضخم الكبد وتضخمه ألمًا في الكتف الأيمن ، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة. وقالت الهيئة الصحية: "هذا لأن تضخم الكبد يحفز الأعصاب التي تتصل بأعصاب الكتفين، وهذا ما يسمى بالألم المشار إليه".

في إحدى الحالات، عانت مريضة الكبد تدعى هانا من ألم في معصمها الأيمن على وجه التحديد، و"اعتقدت هانا في البداية أن ذلك كان بسبب كل أعمال الكمبيوتر التي تقوم بها، ولكن عندما أصبح الرسغان مؤلمين ومتورمين ، قررت أن ترى طبيبها" ، كما أوضحت طبيبة الكبد كما نقلت عن شركة Express UK.



متى تظهر أعراض الكبد الدهني؟

يمكن أن تظهر أعراض مرض الكبد الدهني في غضون 5 سنوات ، ولكن يمكن أن تستغرق أيضًا ما بين 20 و 30 عامًا بعد تشخيص الحالة، يمكن أن تساعدك معرفة العلامات المذكورة أعلاه في البحث عن التشخيص والاكتشاف المبكر للحالة، يمكن أن يساعدك إجراء اختبارات وظائف الكبد المنتظمة على البقاء على اطلاع دائم بحالة الكبد الصحية ، ويمكن للمرء أن يمنع هذه المضاعفات المرتبطة بصحة الكبد من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتقليل وزن الجسم إذا كان يعاني من زيادة الوزن. اهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.



المصدر: timesofindia