أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة بملاكي في طريق مطروح إسكندرية

حصل “صدى البلد”، على أسماء المصابين في حادث حادث تصادم سيارة أجرة وملاكى بطريق مطروح اسكندرية والذى اسفر عن اصابة 15 شخصا.



واستقبلت مستشفى مطروح 15 مصاب وهم:



حسن م.م ٢١ سنة الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

محمد ع.ع ٢٦ سنة القاهرة جرح بفروة الرأس سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

علي مٍ.س ٣٥ سنة الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

حسن ح.ي 33 سنة الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

سعدي ب.س ٢٦ سنة الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

يوسف م.ا ٢٦ سنة الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

أحمد ع.خ سنة ٢٥ بني سويف سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

اسعد ا.ا 43 سنة الاقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

محمود ن.ا ٣٢ سنة الأقصر سحجات و كدمات متفرقة بالجسم

أحمد ن.ع ٣٥ سنة الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

هاني ر.ع ٤٠ شنة بني سويف سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

عرفات ص.ع ٣٥ سنة بني سويف سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

حجاج س.م ٣٥ سنة البحيرة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

احمد ص.م ٢٥سنة الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

صالح س.م ٣٥ سنة الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

كانت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بميكروباص وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.