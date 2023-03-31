الصحة تكشف إجراءات الرصد والاستجابة والعلاج وعزل مرضى فيروس ماربورج

نشرت وزارة الصحة والسكان دليلاً استرشادياً عن مجموعة من المعلومات العلمية المهمة عن فيروس ماربورج.

وجاءت المعلومات العلمية كالتالي :

إجراءات الرصد والاستجابة لفيروس ماربورج

يجب أن يتم الإبلاغ الفوري عن الحالات التي تتطابق مع تعريف الحالة إلى كل من ( مدير المستشفى - الإدارة الصحية - مديرية الشئون الصحية - بالغرفة الوقائية بوزارة الصحة).

. تنفيذ إجراءات التقصي الحالات المشتبهة وحصر المخالطين المباشرين لمحالة ومراقبتهم ومناظرتهم لمدة 47 يوم من تاريخ آخر تعرض المريض اكتشاف أي حالة مشتبهة بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لتعليمات.

الإجراءات الوقائية

الحالات

عزل الحالة بمستشفيات الحميات وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة.

للمخالطين

تتم المتابعة لظهور الأعراض لمدة فترة حضانة المرض.

للعاملين في المجال الصحي:

الالتزام التام بإجراءات مكافحة العدوى.

إجراءات وقائية عامة

الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة العدوى والنظافة العامة.

الإجراءات الأولية للمرض يتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية للحالات المؤكدة وفقا للوائح الصحية الدولية

التعامل مع حالات ماربورج

التأكد من تشخيص الحالة: حسب ما جاء في تعريف الحالة القياسي من اختبارات معملية.

علاج حالات فيروس ماربورج

على الرغم من أنه لا توجد علاجات معتمدة مضادة للفيروسات لعلاج هذا الفيروس، فإن الرعاية الداعمة - إعطاء السوائل الفموية أو الوريدية - وعلاج أعراض المرض، يزيدان من احتمال بقاء الفرد عمى قيد الحياة. ويجري تقييم مجموعة من العلاجات المحتملة للمرض ، بما فيها مشتقات الدم، والعلاجات المناعية والدوائية.

العزل:

– يتم وضع المريض في عزل فوري صارم في حجرة منفردة في المستشفى بعيدة عن الأماكن المزدحمة بالنسبة للأشخاص، ويستحب توفير وقاية تنفسية وتأمين غرف ذات ضغط سلبي للمرضى

يجب منع الأشخاص غير الضروريين رعاية أو علاج المرضى وكذلك الزيارات من الدخول إلى المريض – يجب اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بسوائل الجسم وفضلاته بطريقة صارمة نظرا لوجود احتمالية لحدوث عدوى مكتسبة عن طريق المستشفيات.

ينبغي أن يمتنع المرضى الذكور عن الممارسات الزوجية إلى أن يثبت خمول المنى من ( 3 شهور تقريباً ).