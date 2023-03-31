صفعة للقانون.. مندوب فرنسا بمجلس الأمن يدين الاتفاق الروسي بشأن الأسلحة النووية

ادن مندوب روسيا في مجلس الأمن الاتفاق الروسي وبلا روسيا بشأن نشر الأسلحة النووية في بلا روسيا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق صفعة على قانون تنظيم الأسلحة.

وأكد قي مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن هذا يهدد الأمن والسلم الدوليين، قائلا: الحدث غير مسؤول وينتهك الالتزامات ويساهم في تفاقم الوضع الغير مستقر .



مندوب الإمارات بمجلس الأمن: النزاع في أوكرانيا دمر حياة المواطنين

قال مندوب الإمارات بمجلس الأمن، إن النزاع فى أوكرانيا دمر حياة المواطنين وفاق توترات الجيوسياسية حتي وصلت إلى مستويات لم نشهدها منذ الحرب الباردة.

وأضاف خلال كلمته اليوم بجلسة لمجلس الأمن بشأن نشر أسلحة نووية روسية فى بيلاروسيا، أن الأرواح المزهقة والأزمة الإنسانية يشددان على ضرورة التهدئة، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر فى الإجراءات التي تفاقم التوتر.

وتابع أن الحرب الروسية الأوكرانية أجبرت المجتمع الدولي على مواجهة مخاطر المترتبة على وجود الأسلحة النووية والمواد النووية والنزاع المسلح.



