السديس يدشن الحاجز النحاسي المذهّب المحيط بمقصورة ‎المسجد النبوي

شهد المسجد النبوي اليوم الجمعة تدشين الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة الشريفة بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وصُنِع الحاجز الجديد من النحاس النقي ويبلغ طوله 87 متراً بارتفاع متر واحد، ويتكون من وحدات منفصلة، وقطاعات نحاسية مصمتة، كما يحتوي على قوائم بقطاع مثمن مماثلاً لقوائم دواليب المصاحف، مثبتة بدعامات داخلية بالقاعدة السفلية بما يضمن ثباته في الكثافات البشرية، وفق صحيفة “سبق" السعودية.

ويأتي ذلك في إطار المحافظة على الهوية البصرية للمسجد النبوي، حيث استُبدل الحاجز الخشبي المحيط بالمقصورة الشريفة بحاجز نحاسي مذهب.