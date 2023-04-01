مفيش أجمل من اللمة.. كيف يقضي أهالي النوبة بأسوان شهر رمضان الكريم؟

أحلى الساعات، وأجمل اللحظات والأيام تتجسد دائماً فى لم الشمل داخل الأسر والعائلات فى شهر رمضان المعظم.

ونعرض عبر منصة " صدى البلد " هذه الأجواء الرمضانية والروحانية للم الشمل، ولم العيلة ، والذى نراه واقعاً ملموساً داخل المجتمع الأسوانى، وتحديداً لدى أبناء النوبة من للطقوس والعادات والتقاليد خلال الشهر الكريم.

لمة العيلة

حيث تمثل لديهم أيام وليالى شهر رمضان المبارك مصدر لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة والسرور والسعادة لما تحققه وتجسده من مشاعر طيبة لإعلاء لروح الوحدة والمحبة والألفة .

فالمتوارث والمتعارف لدى أبناء النوبة حرصهم على التجمع فى مكان واحد لتناول وجبات الإفطار سوياً ، مع إحياء ليالى شهر الصيام فى القرى النوبية بما تحويه هذه الليالى من احتفالات وإبتهالات ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المعظم.

ويفضل أبناء النوبة الإفطار فى شهر رمضان من خلال الإفطار فى صوانى الألمونيوم ، وإعداد الوجبات من العصائر والمشروبات والأطعمة المختلفة بإقامة الموائد داخل القرى والجزر بإعتبار ذلك من العادات والتقاليد والطقوس المتوارثة والمرتبطة بشهر الصوم حيث يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل.

أيام وليالى رمضان

ونجد أنه من بين القرى والجزر التى تشهد هذه الأجواء للم الشمل قرية أبو سمبل إحدى قرى مركز نصر النوبة والتى تعم فيها أجواء البهجة وعلامات السرور فى الشوارع وعلى وجوه الأطفال والكبار إحتفالاً بقدوم شهر رمضان ، فضلاً عن تعليق الزينة فى الشوارع، وإعلاء مكبرات الأصوات التى تعكس الفرحة بحلول الشهر الكريم.

هذا وبتجمع الأقارب والجيران لإعداد المأكولات والمشروبات المختلفة تقوم سيدات القرى النوبية في أسوان باستقبال شهر رمضان بالتعاون فيما بينهن لتجهيز منتجات الشهر الكريم لعائلاتهنّ والأقارب خارج المحافظة ويعد الترابط والتماسك من أبرز السمات التى يتحلى بها أهالى النوبة في جميع المناسبات.

ويتم ذلك داخل قرية توشكى النوبية بمركز نصر النوبة بأسوان وقبل حلول شهر رمضان بعدة أيام نجد أن هناك تجمعًا لعدد من نساء القرية في منزل إحداهن لصناعة مشروب "الأبريه" والذى يعتبر من المشروبات التراثية والشهيرة في شهر رمضان والتى لا يمكن أن تخلو منه المائدة الرمضانية.

ويقمن بصناعة سيدات النوبة لمشروب "الابريه" الرمضاني لرصد طريقة عمله ومدى تميزه لدى النوبيين بإعتباره مشروب تراثي، إضافة إلى ترويجه داخل أسوان ومحافظات الجمهورية أيضاً.

https://m.youtube.com/watch?v=G9e2S_chSUE&feature=youtu.be