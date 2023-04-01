عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفيش أجمل من اللمة.. كيف يقضي أهالي النوبة بأسوان شهر رمضان الكريم؟

الإفطار الجماعى بقرى
الإفطار الجماعى بقرى النوبة بأسوان

أحلى الساعات، وأجمل اللحظات والأيام تتجسد دائماً فى لم الشمل داخل الأسر والعائلات فى شهر رمضان المعظم

ونعرض عبر منصة " صدى البلد " هذه الأجواء الرمضانية والروحانية للم الشمل، ولم العيلة ، والذى نراه واقعاً ملموساً داخل المجتمع الأسوانى، وتحديداً لدى أبناء النوبة من للطقوس والعادات والتقاليد خلال الشهر الكريم. 

محافظ أسوان يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

محافظ أسوان يوجه بتذليل أي معوقات استعدادا لاستقبال موسم حصاد القمح

لمة العيلة

حيث تمثل لديهم أيام وليالى شهر رمضان المبارك مصدر لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة والسرور والسعادة لما تحققه وتجسده من مشاعر طيبة لإعلاء لروح الوحدة والمحبة والألفة . 

فالمتوارث والمتعارف لدى أبناء النوبة حرصهم على التجمع فى مكان واحد لتناول وجبات الإفطار سوياً ، مع إحياء ليالى شهر الصيام فى القرى النوبية بما تحويه هذه الليالى من احتفالات وإبتهالات ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المعظم.

ويفضل أبناء النوبة الإفطار فى شهر رمضان من خلال الإفطار فى صوانى الألمونيوم ، وإعداد الوجبات من العصائر والمشروبات والأطعمة المختلفة بإقامة الموائد داخل القرى والجزر بإعتبار ذلك من العادات والتقاليد والطقوس المتوارثة والمرتبطة بشهر الصوم حيث يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل. 

عاصفة ترابية تغطى بعض المناطق في أسوان

محافظ أسوان: نسابق الزمن لإنهاء مشروعات شرق المدينة..وتنفيذ 95.6% من كوبرى السيل العلوى

أيام وليالى رمضان 

ونجد أنه من بين القرى والجزر التى تشهد هذه الأجواء للم الشمل قرية أبو سمبل إحدى قرى مركز نصر النوبة والتى تعم فيها أجواء البهجة وعلامات السرور فى الشوارع وعلى وجوه الأطفال والكبار إحتفالاً بقدوم شهر رمضان ، فضلاً عن تعليق الزينة فى الشوارع، وإعلاء مكبرات الأصوات التى تعكس الفرحة بحلول الشهر الكريم. 

هذا وبتجمع الأقارب والجيران لإعداد المأكولات والمشروبات المختلفة تقوم سيدات القرى النوبية في أسوان باستقبال شهر رمضان بالتعاون فيما بينهن لتجهيز منتجات الشهر الكريم لعائلاتهنّ والأقارب خارج المحافظة ويعد الترابط والتماسك من أبرز السمات التى يتحلى بها أهالى النوبة في جميع المناسبات.

ويتم ذلك داخل قرية توشكى النوبية بمركز نصر النوبة بأسوان وقبل حلول شهر رمضان بعدة أيام نجد أن هناك تجمعًا لعدد من نساء القرية في منزل إحداهن لصناعة مشروب "الأبريه" والذى يعتبر من المشروبات التراثية والشهيرة في شهر رمضان والتى لا يمكن أن تخلو منه المائدة الرمضانية.

ويقمن بصناعة سيدات النوبة لمشروب "الابريه" الرمضاني لرصد طريقة عمله ومدى تميزه لدى النوبيين بإعتباره مشروب تراثي، إضافة إلى ترويجه داخل أسوان ومحافظات الجمهورية أيضاً.

https://m.youtube.com/watch?v=G9e2S_chSUE&feature=youtu.be

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان رمضان النوبة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ترشيحاتنا

العراق يشهد أولى العواصف الرملية هذا العام.. شاهد

فيديو نادر.. فؤاد المهندس يقدم برنامج الكاميرا الخفية عام 1985

نفحات رمضانية ممزوجة بجمال نسيم البحر .. حكاية مسجد الميناء الكبير بالغردقة

فتح عليهم النار.. محاكم المتهم بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية بعد قليل

الفئات المستفيدة وموعد الصرف| تفاصيل معاشات إبريل بالزيادة الجديدة

أخبار الفن : توفيق عبد الحميد يعلن موعد إعتزاله .. ويزو تكشف عن سر إنضامها لـ إكس لانس.. أسرار من حياة جومانا مراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

60 جنيهًا مرة واحدة| تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ