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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ زيادة وزن لافتة .. منى فاروق تثير الجدل بـ قفطان رمضاني

صدى البلد

حرصت الفنانة منى فاروق على مشاركة جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منى فاروق بإطلالة محتشمة مرتدية قفطان رمضانى باللون الازرق الزهرى فى الابيض وهو ما كشف عن زيادة وزنها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الخفيف وتركت شعرها مسندلاً على طريقة الويفى.

 

وتتميز  الفنانة منى فاروق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

 

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