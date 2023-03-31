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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رجب ضيف برنامج «حبر سري» عاشر أيام رمضان

محمد رجب
محمد رجب

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنان محمد رجب، غدا، عاشر أيام شهر رمضان الكريم، في الحلقة الحادية عشرة من الموسم الخامس من برنامج حبر سري، على شاشة القاهرة والناس.

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ويتحدث محمد رجب خلال الحلقة، عن علاقته بابنه، وكيفية التواصل فيما بينهما بعد انفصاله عن زوجته.

وكشف محمد رجب عن العمل الذي أصيب بصدمة؛ بسبب عدم نجاحه.

ورد محمد رجب خلال الحلقة، على اتهامه بـ"تكرار أدواره"، وعلى الأخبار المتداولة عن تعدد زيجاته.

الموسم الخامس من برنامج حبر سري

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج حبر سري، والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يُعرض يوميا في شهر رمضان الكريم، على شاشة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:10 مساءً وتستضيف خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة.

محمد رجب أسما إبراهيم برنامج حبر سري شهر رمضان نجوم الفن والرياضة

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