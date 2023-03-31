نمو رغم الأزمة المصرفية.. البنك الدولي يصدر توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي

أصدر البنك الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لعدد كبير من دول العالم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأزمة المصرفية التي تشهدها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.

يتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر مما كان متوقعًا في السابق، وذلك بفضل الانتعاش الحاد في الأنشطة في الصين، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تتأثر بالضغوط المصرفية العالمية.

وقال البنك الدولي في تقريره الصادر إن من المتوقع أن تتوسع المنطقة بنسبة 5.1٪ في عام 2023 ، ارتفاعا من 4.6٪ توقعها في أكتوبر من العام الماضي.

أضاف البنك الدولي أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نمت بـ 3.5 بالمئة في 2022.

أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فقد رفع البنك الدولي توقعاته للنمو للعام بأكمله لعام 2023 من 4.5٪ إلى 5.1٪.

وقال التقرير:"‘تفترض التوقعات مواءمة مؤيدة للنمو بين الصحة العامة والسياسة التنظيمية وسياسة الاقتصاد الكلي في الصين".

وأضاف البنك الدولي أنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الاستهلاك المحلي إلى وضع ‘ضغط تصاعدي معتدل’ على التضخم ، والذي يتوقع أن يرتفع إلى 2.6٪ في 2023 من 2٪ في 2022.

في إشارة إلى المخاوف بشأن تداعيات الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا، قال البنك الدولي إن القطاع المصرفي في شرق آسيا والمحيط الهادئ ‘لم يتأثر حتى الآن، ولكن هناك مخاطر محتملة من خلال التعرض المباشر غير المباشر للخسائر.

وقال البنك الدولي "المؤشرات المتاحة للجمهور تظهر مستويات كافية من رأس المال العام والقروض المتعثرة المنخفضة لمعظم دول المنطقة". "صحة القطاع المالي جيدة حتى الآن في شرق آسيا والمحيط الهادئ."