إصابة 7 ركاب فى انقلاب سيارة بالسويس

أصيب 7 أشخاص إثر بلاغ حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم د و ط 2792 أمام صنية العمدة الجناين طريق الإسماعيلية السويس اتجاه السويس.

وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف سيارات الإسعاف لنقلهم لمستشفي السويس العام.

تبين من التقرير الطبي أن المصابين هم: روان احمد محمد سعيد 15 سنة من الاربعين حي الكويت وأصيبت

بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

سعيد احمد محمد 8 سنوات - الأربعين حي الكويت - جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

عبير صابر شعبان اسماعيل - 36 سنة -الأربعين كفر العرب وأصيبت بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم .

صابرين صابر شعبان اسماعيل - 30 سنة - الاربعين حي الكويت - اشتباه كسر بضلوع الصدر والترقوه اليسري والفك السفلي وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم.

مازن محمد. فتحي - 11 سنة -الأربعين حي الكويت أصيب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

عبده محمد فتحي 6 سنوات - الاربعين حي الكويت وأصيب سحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

محمد فتحي احمد - 36 سنة ومن الأبعين حى الكويت ويعمل سائق سيارة وأصيب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.