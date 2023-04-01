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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن تفاصيل المنح المقدمة من الهند للعام الدراسي 2023/ 2024

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  إن الإدارة المركزية للبعثات عن منحًا للحصول على الدكتوراة وعددها ( 10 ) منح  فى جميع التخصصات، ما عدا الطب والمجالات المرتبطة به  .

واوضح أن شروط التقدم للمنح :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية –  معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية –  المعاهد –  الهيئات –  المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام  .ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه  بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة  وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الاعلان .

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- الأ يزيد السن عن 33 عام عند تاريخ بدء الإعلان .

واوضحت أن بيانات المنحة المقدمة من الجانب الهندي :  

- راتب شهرى  7000  روبية لطلبة الدكتوراهالمنحة  تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

- تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الهندي” طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات.

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .


بينما أخر موعد لتقديم المستندات للبعثات : يوم الإثنين  الموافق  30 / 4 / 2023 .

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