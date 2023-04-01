عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كشف مستعجل الحلقة 9.. دكتور سهام يحاول قتل مصطفى خاطر

صدى البلد

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It عن محاولة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) الانتقام من يوسف (مصطفى خاطر)، ليدخل بيته ويربطه في السرير ويُعطي له مهدئ حتى يضمن بأن سيعالجه ويتأكد من أنه سيعيش الأيام الباقية.

 

ولكن تفاجأ دكتور سهام بيوسف بعدما استطاع فك قيوده، ليقرر الأخير قتل دكتور سهام انتقامًا منه، وبالفعل ذهب دكتور سهام ويوسف إلى منطقة مهجورة، وبرصاصة واحدة في مسدس فارغ بدأ يوسف الضغط على الزناد حتى وصل للرصاصة الأخيرة، فهل ينجو دكتور سهام من القتل هذه المرة؟

 

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

 

كما انتهى محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

 

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار

كشف مستعجل مسلسل كشف مستعجل مصطفى خاطر هنادي مهنا غادة عادل محمد لطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

تبدأ من 20 لـ25%.. توقعات بطرح شهادات إدخارية جديدة بعد رفع الفائدة

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

خالد الغندور يفتح النار على كهربا بسبب رامز جلال

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

موضوعات متعلقة

كشف مستعجل الحلقة 8.. هنادي مهنا تغني بفرح شعبي متقمصة شخصية "نانو"

كشف مستعجل الحلقة 7.. دكتور سهام ويوسف في الحبس وعاليا تنقذهما

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق: لا أصوم في رمضان إذا كنت أقوم بالتصوير

الزمالك بدون راحة لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

بركات مشيداً بتألق نجم الزمالك: صفقة سوبر

السكة الحديد تفتح باب الحجز لقطارات عيد الفطر 2023.. تعرف على المواعيد

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023 .. 5 كلمات مجابة لقضاء الحاجة

حاول إنقاذ سيدة.. قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

احذر | هرس الفول بهذه الطريقة يصيبك بـ السرطان

10 نصائح.. كيف يمكنك تدريب طفلك على صيام شهر رمضان ؟

أكلة دسمة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في شهر رمضان؟

فيديو

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ