كشف مستعجل الحلقة 9.. دكتور سهام يحاول قتل مصطفى خاطر

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It عن محاولة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) الانتقام من يوسف (مصطفى خاطر)، ليدخل بيته ويربطه في السرير ويُعطي له مهدئ حتى يضمن بأن سيعالجه ويتأكد من أنه سيعيش الأيام الباقية.

ولكن تفاجأ دكتور سهام بيوسف بعدما استطاع فك قيوده، ليقرر الأخير قتل دكتور سهام انتقامًا منه، وبالفعل ذهب دكتور سهام ويوسف إلى منطقة مهجورة، وبرصاصة واحدة في مسدس فارغ بدأ يوسف الضغط على الزناد حتى وصل للرصاصة الأخيرة، فهل ينجو دكتور سهام من القتل هذه المرة؟

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار