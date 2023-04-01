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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال

ويزو ومحمد سعد
ويزو ومحمد سعد

كشفت الفنانة ويزو عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد سعد فى مسلسل “ إكس لانس ” ، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم . 

وقالت ويزو فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : محمد سعد مؤسس مدرسة الارتجال ، وقد شاركته فى بطوله عملين مسرحيين قبل ذلك ، وفى حياتي لم أري مثله ، فبمجرد وقوفه على المسرح يتحول تماماً .

واضافت ويزو قائلة : وجود محمد سعد كبطل للعمل ، هو السبب الاساسي والرئيسي فى حماسي للمشاركة فى بطولة مسلسل “ إكس لانس ” .

ويزو 
ويزو ومحمد سعد فى مسلسل إكس لانس 
ويزو ومحمد سعد فى مسلسل إكس لانس 

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فريق عمل مسلسل إكلا نس 

مسلسل إكس لانس  بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير  وسارة درزاوي  واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري  والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين.

مسلسل إكس لانس  يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد إن غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ إن قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالإضافة إلي شخصية اللمبي الشهيرة.

 

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي 

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي  وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني.

قصة مسلسل إكس لانس

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو.

 

ويزو محمد سعد سارة درزاوى الفنان محمد سعد حسن عبد الفتاح ابرام نشات إبرام سمير

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ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال

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