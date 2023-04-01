بملابس ملفتة.. أسماء جلال تخطف الأنظار في احدث ظهور لها

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورة جديدة من كواليس مسلسل الهرشة السابعة، ونضرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة جريئة وملفتة .

تفاصيل إطلالة أسماء جلال

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة فأهتارت توب كب باللون الابيض والذهبي مع بنطال باللون الزيتي القاتم، مع بالطوا طويل باللون الزيتي بتصميم الاوفر سايز، وبأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

واختارت أسماء جلال رفع خصلات شعرها بعمله ذيص حصان، وتركته منسدله على ظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.



أسماء جلال

وأكملت أسماء جلال إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الماسكرا والكحل الأسود، والأي لاينر والاي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أبرز من جمال ملامحها.

أسماء جلال

واختارت أسماء جلال بعض الإكسسورت الناعمة لتبرز إطلالتها، فقامت باختيار قرطين ناعميز باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.