عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. أسماء جلال تخطف الأنظار في احدث ظهور لها

أسماء جلال
أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورة جديدة من كواليس مسلسل الهرشة السابعة، ونضرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة جريئة وملفتة .

 

تفاصيل إطلالة أسماء جلال

 

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة فأهتارت توب كب باللون الابيض والذهبي مع بنطال باللون الزيتي القاتم، مع بالطوا طويل باللون الزيتي بتصميم الاوفر سايز، وبأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

 

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

يتخطى مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نوال الزغبي الأسود

 

واختارت أسماء جلال  رفع خصلات شعرها بعمله ذيص حصان، وتركته منسدله على ظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.
 

أسماء جلال

 

وأكملت أسماء جلال إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج،  فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الماسكرا والكحل الأسود، والأي لاينر والاي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أبرز من جمال ملامحها.

 

أسماء جلال

 

واختارت أسماء جلال بعض الإكسسورت الناعمة لتبرز إطلالتها، فقامت باختيار قرطين ناعميز باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

اسماء اسماء جلال اطلالة اسماء جلال تفاصيل إطلالة أسماء جلال آخر أعمال أسماء جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

بالعباءة.. أسيل عمران تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة الفنانة اللبنانية رزان جمال

اللون البنفسجي يسيطر.. إطلالات دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في الإعلان

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

ترشيحاتنا

60 جنيهًا مرة واحدة| تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض اليوم

بخصم 60%.. إستمرار مبادرة "قافلة الخير" للأهالي في شهر رمضان بسيناء

حكاية جامع موط الكبير..تحول من مسجد عتيق لـ صرح إسلامي بالوادي الجديد

نصف قرن في خدمة الدعوة.. تفاصيل الحالة المرضية للدكتور أحمد عمر هاشم

مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 9.. مشهد أمينة خليل ومحمد شاهين يشعل التواصل الإجتماعي

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال

يتخطى مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نوال الزغبي الأسود

بعد تصدرها مؤشر البحث.. الجمهور لـ نيللي كريم: كل مرة تبهرينا أكثر

اشرب كوب على الفطار لبشرة صحية.. فوائد ماء الليمون

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ