ضبط 31 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 31 قطعة سلاح نارى، عبارة عن “11 بندقية آلية - 11 بندقية خرطوش - طبنجة - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 23 متهما، لـ4 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 8 متهمين، لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 550 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.