عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 31 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 31 قطعة سلاح نارى، عبارة عن “11 بندقية آلية - 11 بندقية خرطوش - طبنجة - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 23 متهما، لـ4 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 8 متهمين، لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 550 حكما قضائيا متنوعا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وزارة الداخلية امن اسيوط الامن العام الأجهزة الامنية تنفيذ الأحكام مديرية امن اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

حسبنالك هتقبض كام.. اليوم صرف زيادة المرتبات والمعاشات والتموين لهذه الفئات

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

ترشيحاتنا

لا توجد بالتاريخ الإسلامي.. منع إقامة عقود القران بالمساجد ومسموح بهذا المكان فقط

نصر العاشر من رمضان.. كيف خدع السادات العالم قبل حرب استعادة سيناء

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مستغلا حالتها العقلية.. ذئب الحوامدية يكشف تفاصيل علاقته بفتاة من ذوي الهمم

مقاضاة شبكة فوكس نيوز الأمريكية بتهمة التشهير خلال الانتخابات الرئاسية 2020

جريمة الدقهلية.. دخل يسرق من حمام مدرسة فقتل العامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أفعال تفضح الرجل الكاذب أمامك.. اعرفيها

نوع من مكسرات رمضان يعالج مشكلة الأرق| تفاصيل

فوائد لا تعرفها لعصير الليمون.. مش هتبطل تشربه

سفرة رمضان|كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة والحلو بسبوسة ريد فيلفيت

فيديو

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ