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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وضع بصمته الأولي مع الزمالك.. ناصر منسي يحتفظ بكرة هاتريك المريخ

صدى البلد

حرص ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وضع بصمته الأولى مع الفريق الأبيض، بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، في مرمى المريخ السوداني.

وكان الزمالك فاز على المريخ السوداني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، أمس الجمعة، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل مصطفى شلبي أول أهداف الزمالك، ثم أضاف ناصر منسي ثلاثة أهداف في الدقائق 3 و64 و94.

واحتفظ ناصر منسي بكرة المباراة، بعدما قام لاعبو الزمالك الذين شاركوا في اللقاء بالتوقيع عليها.

يذكر أن ناصر منسي انضم إلى صفوف الزمالك يناير الماضي، قادماً من صفوف البنك الأهلي.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن شكوى حسين ياسر المحمدي المدرب العام لفريق الزمالك من أحمد عبد المقصود المدرب المؤقت للفريق بسبب تجاهل الأخير له في مباراتي البنك الأهلي بكأس الرابطة و المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد حسين ياسر المحمدي لإدارة الكرة أن عبد المقصود لم يستمع له وكان يتخذ قراراته الفنية دون الرجوع له في مباراتي البنك الأهلي والمريخ السوداني، وكان ينفرد بالقرارات.

وخسر الزمالك أمام البنك الأهلي بثلاثية في دور الـ16 لكأس الرابطة ليودع البطولة، في حين فاز الفريق بصعوبة على المريخ السوداني برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم  السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض لقاء المصري المقرر لها يوم  الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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